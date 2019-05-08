السعودية اليوم / دورات تطويرية لأخصائي التغذية بوزارة الصحة



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

نفذت "الصحة" ممثلة في الإدارة العامة للتغذية 12 دورة تدريبية متخصصة بهدف تطوير وتأهيل أخصائيي التغذية على عدد من المهارات اللازمة التي تساعدهم في تنفيذ مهامهم اليومية وإنجازها بكل اقتدار وكفاءة، حيث اشتملت الدورات التدريبية على عدد من التخصصات والمواضيع في مجال التغذية منها " دورات تدريب المدربين في التثقيف التغذوي، وإجراءات السلامة الغذائية بمواقع التغذية " .

وتسعى "الصحة" إلى رفع كفاءة المثقفين الصحيين، وتأهيل عدد من المدربين في التثقيف التغذوي، وضمان جودة ودقة البيانات المدخلة للحصول على نتائج ومؤشرات دقيقة يعتمد عليها، وزيادة الوعي لأخصائي التغذية العاملين بالمستشفيات بالمرض وأعراضه وطريقة التشخيص وطرق العلاج الغذائي لهم ، بالإضافة إلى تأهيل العاملين على العقود والشروط لمواصفات التغذية، وكذلك تزويد المشاركين بالمهارات لتطبيق السلامة الغذائية .

وتحرص وزارة الصحة على إقامة العديد من الدورات لتشمل جميع التخصصات، وجميع منتسبي إدارات التغذية بالمناطق والمحافظات لتكون الفائدة أعم وأشمل.

// انتهى //

12:53ت م

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