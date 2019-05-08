السعودية اليوم / "هدف" يهيب بالمنشآت والجهات التدريبية عرض فرص التدريب أمام الطلاب والطالبات ضمن برنامج "صيفي"



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أهاب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بمنشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، عرض فرص التدريب أمام الطلاب والطالبات، من خلال الرابط الإلكتروني لبرنامج التدريب الصيفي "صيفي"، علماً أن التسجل وعرض الفرص متاح خلال الشهرين المقبلين، في حين سيتم البدء في تنفيذ البرنامج في 4 ذو القعدة 1440 الموافق 07 يوليو 2019م .

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً القرارات المنظمة لذلك التي تلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية، والتنفيذية وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

في هذا السياق أكد "هدف"، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل، حينما يحصل المتدرب على فرصة وظيفية في أي قطاع من القطاعات التي نال فيها الدورات التدريبية، أو اكتسب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل.

وأعد "هدف" دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج، حيث يقدم "صيفي" فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة،بهدف إكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

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12:52ت م

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