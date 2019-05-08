السعودية اليوم / الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات أبو عريش والريث والطوال والعارضة وفيفا، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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12:49ت م

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