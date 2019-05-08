

مكة المكرمة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

بدأت وحدة خدمات المعتكفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسجيل المعتكفين الراغبين في قضاء أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك داخل المسجد الحرام.

وبيّن مدير الوحدة عصام بن مرشد الصغير، أن عدد المتقدمين للحصول على التصاريح اللازمة عبر البوابة الإلكترونية تجاوز 7 آلاف متقدم, فيما أصدرت الوحدة نحو 3000 تصريح مع تأمين الخزانات المخصصة للمعتكفين .

وأشار أن تقديم المعتكفين سيكون عبر الموقع مستمر إلى اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك, وسيتم طباعة تصاريح الاعتكاف بعد الانتهاء من مرحلة التقديم .

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12:47ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين تستقبل طلبات أكثر من 7 آلاف معتكف عبر البوابة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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