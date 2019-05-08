

رام الله 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها وانتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية خلال شهر أبريل الماضي.

ورصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري ثلاثة عشر انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة على مواصلة قوات الاحتلال استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين بالضفة الغربية، ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشارت إلى أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 11 مصابًا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات حالتين.

// انتهى //

12:35ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها بحق الصحفيين الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.