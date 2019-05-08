السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده



جدة 3 رمضان 1440 هـ الموافق 8 مايو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

12:35ت م

0028



جدة 3 رمضان 1440 هـ الموافق 8 مايو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //12:35ت م0028

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