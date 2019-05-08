السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده



جدة 3 رمضان 1440 هـ الموافق 8 مايو 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:32ت م

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جدة 3 رمضان 1440 هـ الموافق 8 مايو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:32ت م0025

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