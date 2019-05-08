السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير



أبها 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على بعض محافظات منطقة عسير, مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة، تستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز الحرجة والنماص وبيشة و خميس مشيط ورجال ألمع و سراة عبيدة.

// انتهى //

12:16ت م

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