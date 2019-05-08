السعودية اليوم / 2642 مستفيداً من خدمات عيادة الوجه والفكين بمستشفى صامطة العام



الرياض 03 رمضان1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

قدمت العيادة التخصصية للأسنان وجراحة الفكين بمستشفى صامطة العام خدماتها لـ 2642 مراجعاً خلال الربع الأول من هذا العام .

و بلغ عدد المراجعين لعيادات الأسنان التخصصية لعلاج جذور الأسنان 286 مراجعا ، فيما وصل عدد المراجعين لجراحة الوجه والفكين 2356 مراجعا، وأجريت بقسم طب الأسنان 84 عملية جراحية ما بين كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد.

ويضم قسم طب الأسنان بالمستشفى عيادات تخصصية للأسنان منها عيادة الوجه والفكين المجهزة بأحدث المستلزمات لإجراء جراحة الوجه والفكين وعيادة الأسنان المتخصصة في مجال إصلاح الأسنان، وعلاج الجذور وعصب الأسنان، وأمراض الفم وعلاج اللثة وصحة الفم والأسنان.

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12:13ت م

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