السعودية اليوم / عبور 55 سفينة لقناة السويس اليوم



القاهرة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

عبرت قناة السويس اليوم 55 سفينة بحمولات بلغت 4.6 مليون طن في الاتجاهين.

وذكرت هيئة قناة السويس اليوم أن 25 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت 1.9 مليون طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 30 سفينة بحمولات بلغت 2.7 مليون طن.

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12:08ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.