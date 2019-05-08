انت الان تتابع تفاصيل خبر الرياض تعيّن وزير طيران مدني جديداً عقب تكدس في المطارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 11:49 صباحاً - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً جديداً يقضي بتعيين عبد الهادي المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني برتبة وزير، وذلك بعد أزمة في مطارات البلاد.

وفي يناير الماضي، صدر مرسوم ملكي بإقالة رئيس الهيئة السابق عبد الحكيم بن محمد التميمي، دون توضيح الأسباب.

وكانت مطارات سعودية ازدحمت بالمسافرين، الاثنين، بسبب تأخير رحلاتهم عدة ساعات، وتداول مغردون على موقع "تويتر" صوراً للازدحام، وسط أنباء عن إضراب للعاملين في شركة الخطوط السعودية منذ عدة أيام.

ونقلت بعض الصحف المحلية تقارير عن تكدس المسافرين في مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك خالد في الرياض، حيث وصل تأخير بعض الرحلات إلى ثماني ساعات، كما تم إلغاء العديد منها.

Advertisements

وبررت الخطوط السعودية ما حدث عبر تغريدة على "تويتر" الأربعاء، جاء فيها "ضيوفنا الأعزاء، نقدم اعتذارنا عن التأخير الحاصل ولأسباب خارجة عن إرادتنا واكبت حركة السفر، وسنسعى جاهدين لتسهيل إجراءات سفركم وتذليل كافة الصعوبات".

كما عزت الشركة أسباب تأخير الرحلات إلى حركة السفر الكثيفة بتزامن موسم رمضان مع الإجازة الصيفية، نافية أن يكون التأخير بسبب امتناع عدد من الموظفين عن العمل لأمور مالية.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن بدء الخطوط السعودية أكبر عمليات تشغيلية في تاريخها، من خلال خطة استراتيجية لموسم الصيف، مبررة بذلك حالة الارتباك الأخيرة.

في حين تذمر المسافرون من تأخر إقلاع الطائرات، وتحدثوا عن تعطل أعمالهم ومصالحهم، كما اعتبر العديد منهم أن اعتذار الشركة غير كاف، وطالب آخرون بمقاطعة الشركة.