السعودية | نصاب زكاة الأوراق النقدية “1065” ريال..من ملك هذا المبلغ وحال عليه الحول فليزكي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نصاب زكاة الأوراق النقدية “1065” ريال..من ملك هذا المبلغ وحال عليه الحول فليزكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:54 صباحًا, 8 مايو 2019 م المناطق-الرياض كشف فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن نصاب الأوراق النقدية ليوم أمس الثلاثاء الثاني من رمضان 1440هـ .

ووفقاً لتغريدة للشيخ عبر حسابه على موقع التواصل “توتير” فإن نصاب الأوراق النقدية ليوم أمس الثلاثاء هو “1065 ألف وخمسة وستون” ريالا سعوديا أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وأشار الشيخ سعد الخثلان ان من الواجب على من ملك هذا المبلغ فأكثر وحال عليه الحول أن يزكيه، ونقل الشيخ قاعدة فقهية لتوضيح مقدار الزكاة بقوله: “إذا أردت معرفة زكاة أي مبلغ نقدي فاقسمه على أربعين يخرج لك مقدار الزكاة”.

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