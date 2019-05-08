الإفطار السنوي بتعاوني بيش يستهدف 2000 صائم يوميًا

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - واس

انطلق مطلع شهر رمضان المبارك مشروع “إفطار صائم الدعوي” الذي ينفذه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش في عامه العاشر، الذي يستهدف تفطير أكثر من 2000 صائم يوميًا من مختلف الجنسيات عبر مخيم الإفطار، وكذلك توزيع 1500 وجبة يوميًا على المسافرين عبر الطريق الدولي في مدخل بيش.

وأوضح مدير المشروع محمد بن أحمد مشلوي أن المكتب دأب على تنظيم المشروع الخيري سنويًا، ووضع له أولوية خاصة استثمارًا لروحانية الشهر الكريم، حيث تم تجهيز موقع المخيم لاستقبال الصائمين، فيما يشهد المشروع العديد من الدروس الرمضانية المصاحبة بلغات مختلفة، إلى جانب توزيع مواد دعوية على المشاركين من مختلف الجنسيات، وتنفيذ برامج وأنشطة دعوية وعلمية مختلفة منها مسابقات بين الجاليات لحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ومسابقات ثقافية طيلة شهر رمضان المبارك، وتسيير رحلات عمرة للمسلمين الجدد.

وبين أن 150 شابًا متطوعًا من محافظة بيش وقراها يسهمون بفاعلية في تنفيذ مشروع “إفطار صائم الدعوي” الذي يعد واحدًا من أكبر مشروعات تفطير الصائمين بمنطقة جازان.