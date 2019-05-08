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الشفوت الطبق الأشهر على مائدة الإفطار في جازان تعرف على مكوناته
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
تشتهر منطقة جازان بالكثير من الأكلات الشعبية المميزة بنكهاتها الخاصة وطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية، ولها طرق طهي مختلفة ويفضل أهالي المنطقة بتناولها على موائدهم، وخاصة على الموائد الرمضانية.
وفي شهر رمضان المبارك تبرز أطباق مختلفة لذيذة على المائدة الجازانية، منها طبق الشفوت، والتي يحرص الكثير من الأهالي على تناوله، خاصة على مائدة الإفطار.
والشفوت وجبة غذائية ذات قيمة عالية؛ حيث يتكون من اللحوح واللبن والكراث والملح والبهارات، حيث يتم تقطيع اللحوح إلى قطع صغيرة ثم يضاف عليها اللبن والكراث والبهارات في إناء واحد وتقدم للأكل، أو يتم تسخينها بالفرن قبل تناولها.
ويعد طبق الشفوت أحد أهم وأشهر الأطباق على مائدة الإفطار الرئيسية بجازان، وتمد جسم الإنسان بالعناصر الهامة سبب ما يحتويه من الكربوهيدرات والفيتامينات والكالسيوم والمعادن والبروتينات والأحماض الدهنية، إلى جانب الفوائد العديدة الأخرى في اللبن.
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