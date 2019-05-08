شكرا لقرائتكم الجهات الأمنية تواكب حركة الأسواق والأماكن الحيوية في الوجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-08 الجهات الأمنية تواكب حركة الأسواق والأماكن الحيوية في الوجه متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الوجه تنفيذ خطتها الأمنية لشهر رمضان المبارك، وذلك بتكثيف تواجدها في الشوارع الرئيسية والداخلية بالوجه، وداخل الأحياء وعند المساجد وفي الأسواق لمتابعة الوضع الأمني في تلك المواقع.

وتعمل إدارتي المرور والدوريات الأمنية على تنظيم انسيابية الحركة المرورية وتنظيم الأماكن التي تشهد كثافة وحركة عالية في ساعات المساء الأولى وماقبل الأفطار، بهدف سلامة سالكي الطرق ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية, من خلال نشر العديد من المركبات الأمنية إضافة لعمل نقاط التهدئة والتنبيه للحد من الحوادث الأمنية والمرورية لا قدر الله.









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