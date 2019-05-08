قرقاش: حديث عائض القرني عزّز ما نعرفه عن سياسات حمد بن خليفة

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أهمية الاعتذار الذي تقدم به الشيخ الدكتور عائض القرني، واصفًا إياه بالجريء.

وأضاف قرقاش أن ما كشفه الشيخ عائض القرني عزز ما لدى الإمارات من معلومات عن قطر وسياسات الشيخ حمد بن خليفة.

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وقال قرقاش: الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدد وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها.

وكان القرني اعتذر في حواره إلى برنامج “الليوان”، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر عبر قناة “روتانا خليجية”، تلفزيونية قبل يومين، قائلًا: “بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين”.