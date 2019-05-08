راشد الفوزان: الفتاة السعودية أكثر انضباطًا في العمل من الشباب

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الكاتب والخبير الاقتصادي راشد الفوزان، إن المرأة السعودية أكثر انضباطًا وحرصًا في العمل من الشاب السعودي، وأن هناك تطورًا كبيرًا في توظيفها، لا سيما مع التنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وتوطين المهن ووجود هيئات عديدة تدعم الشباب، وتوفر فرص عمل ضخمة.

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وأضاف الفوزان في حواره إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، أن المرأة تتمتع بالالتزام والحرص والشغف بالعمل، متوقعًا وصولها خلال 5 سنوات إلى مناصب عالية وكثيرة، لعدم اشتراطها عملًا معينًا أو راتبًا محددًا، ناصحًا الشباب بالعمل في أي مهنة وعدم انتظار الوظيفة الحكومية للحصول على الخبرة.

ورأى الكاتب أن بطالة الذكور في السعودية غير حقيقية، والفرص متاحة بالقطاع الخاص في ظل توجهات رؤية 2030، مُطالبًا الشباب بالعمل في القطاع الخاص ليحصل على الخبرة، وبعدها يدخل مجال العمل الحر، متابعًا أن نسب العمالة الأجنبية في المملكة مناسبة، وأجور قرابة ستة ملايين من إجمالي تسعة ملايين أجنبي في سوق العمل بالمملكة لا تتجاوز ثلاثة آلاف، ومن ثم فوظائف هؤلاء لا تتناسب أساسًا مع تطلعات الشاب السعودي.