اخبار السعوديه

توضيح بشأن مبلغ دعم حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدفعة 18

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم توضيح بشأن مبلغ دعم حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدفعة 18 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-08

توضيح بشأن مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 قبل ساعات من إيداع الدفعة 18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن وجود زيادة في مبلغ الدعم المقدم من البرنامج بعد ارتفاع أسعار البنزين.
رد حساب متابعات الخليج 365 أنه عدل في الربع الأخير من عام 2018، مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًا في سعر البنزين.

كما علق حساب متابعات الخليج 365 على استفسار آخر بشأن وجود تعديل على مبلغ الدعم، وقال إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وشدّد حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

Advertisements

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

ويُشدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها دخل حافز أو ساند أو غيرها من البرامج إضافة إلى الدخل الناتج عن السجلات التجارية وغيرها.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح بشأن مبلغ دعم حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدفعة 18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا