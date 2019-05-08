توضيح بشأن مبلغ دعم حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدفعة 18

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن وجود زيادة في مبلغ الدعم المقدم من البرنامج بعد ارتفاع أسعار البنزين.

رد حساب متابعات الخليج 365 أنه عدل في الربع الأخير من عام 2018، مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًا في سعر البنزين.

كما علق حساب متابعات الخليج 365 على استفسار آخر بشأن وجود تعديل على مبلغ الدعم، وقال إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وشدّد حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

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ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.