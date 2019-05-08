- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إيران تتنصل من بعض التزامات الاتفاق النووي وروحاني يحذر! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إيران تتنصل من بعض التزامات الاتفاق النووي وروحاني يحذر!
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، في بيان.
وتم إبلاغ القرار رسميًا صباح الأربعاء في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.
وبحسب ما نقلت سكاي نيوز، عن وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، فإن طهران أمهلت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يومًا لتنفيذ وعودها فيما يتعلق بقطاعي النفط والبنوك.
وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.
وأوضح روحاني في رسائل لزعماء الدول الخمس، أنه “بعد 60 يومًا ستخفض إيران مزيدًا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم”.
وأضاف أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن.
وحذر الرئيس الإيراني من “رد صارم”، إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي.
ويوم الثلاثاء، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة بشأن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018 وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.
وجاءت خطوة إيران بعد أيام من بدء مرحلة جديدة من العقوبات الأميركية التي تحظر شراء النفط الإيراني على كافة بلدان العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتنصل من بعض التزامات الاتفاق النووي وروحاني يحذر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.