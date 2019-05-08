لقطات لشارع عكاظ في الطائف وجهة الأهالي الأولى في رمضان

2019-05-08

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

يقصد عدد كبير من أهالي محافظة الطائف شارع عكاظ، الذي يتوسط المحافظة ويعتبر أحد الشوارع الحيوية من بعد صلاة العصر مباشرة للتبضُّع منه أو قضاء الوقت فيه حتى قبيل موعد أذان المغرب.

ويعد شارع عكاظ أحد المعالم الرمضانية منذ القدم نظير ما يمتلكه من مميزات، حيث تنتشر على جنباته محال الأكلات الشعبية والسمبوسة إضافة إلى بسطات السوبيا وغيرها من الوجبات الرمضانية.

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ويشهد الشارع إقبالاً كبيراً من الصائمين من كافة أحياء المحافظة، وسط حركة مرورية نشطة وتواجد أمني كثيف من الدوريات الأمنية، والمرور السري لتنظيم حركة السير وفك الاختناقات المرورية.

ورصدت “متابعات الخليج 365” الأجواء الرمضانية في هذا الشارع والإقبال الكبير من الصائمين على أخذ وجباتهم الرمضانية من البسطات والمحال الشعبية، فيما انتشر أفراد الدوريات والمرور على امتداد الطريق لتسهيل حركة السير ومنع تكدس المركبات التي يكتظ بها الشارع واصطفافها على مسافات طويلة، في حين جلس عدد كبير من الشباب على أرصفة الشارع وعلى المركبات المتوقفة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية وتبادل أطراف الحديث حتى قرب موعد أذان المغرب.

وقال سعود الجعيد وحامد السفياني ونايف النفيعي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إنهم يأتون إلى شارع عكاظ يومياً للاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي يمتاز بها الشارع عن غيره من شوارع المحافظة منذ عهد آبائهم وأجدادهم حيث يتبضعون منه الوجبات الرمضانية ويقضون أوقات جميلة فيه.

وأشاروا إلى أنهم يبقون في الشارع حتى قبيل موعد أذان المغرب، مقدمين شكرهم لرجال الأمن الذين ينتشرون على جنبات الشارع لتنظيم حركة السير ومنع التجمعات الشبابية التي تؤدي إلى الفوضى وعرقلة حركة السير.