طقس 3 رمضان ممطر مع غبار على هذه المناطق

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس 3 رمضان اليوم الأربعاء أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

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ويشهد طقس اليوم 3 رمضان سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، والحدود الشمالية والجوف.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية اليوم 3 رمضان على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، و حالة البحرمتوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.