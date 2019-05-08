المدني يحذر من هذه الممارسات خلال الحفلات

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدفاع المدني من بعض الأفعال التي قد تتسبب في وقوع حوادث خلال الحفلات.

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وشدد المدني على ضرورة عدم استخدام بخاخ الخيوط الثلجية أو البالونات المملوءة بالغازات السريعة الاشتعال مثل غاز الهيدروجين أو المضرة بالصحة مثل غاز الهيليوم، والتي تتفاعل مع المصادر الحرارية مثل الشموع أو الولّاعات أو أي مصدر لهب.

في سياق آخر، قال المدني أيضاً إن عند استخدام الفرامة في المنزل يجب تأمينها بعيداً عن متناول الأطفال، وذلك بعد أن باشر في وقت سابق حادث احتجاز يد طفلة داخل فرامة.