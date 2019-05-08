مهرجان ليالي الخير الرمضانية يوفر مئات فرص العمل للشباب

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - علي آل مخلص - الجبيل

نجح مهرجان ليالي الخير الرمضانية بمدينة الجبيل الصناعية في توفير مئات فرص العمل لشباب السعودي بأعمال موسمية، نظير ما حققه من نجاحات وطلب متزايد على المنتجات، الأمر الذي استدعى الاحتياج إلى المزيد من الكوادر العاملة من الجنسين في مختلف مواقع المهرجان.

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ويتضمن المهرجان المُنظم من قبل الهيئة الملكية بالجبيل أجنحة رئيسية بأركان تفاعلية تحتوي على ركن أبو كاتشينو، وخطوات الإبداع، وذوي الهمم، والألعاب الإلكترونية وألعاب الذكاء، بالإضافة إلى ركن سينما الأفلام الهادفة.

كما يتضمن المهرجان جملة من الفعاليات غير المسبوقة واستعراض للأكلات الشعبية الرمضانية التي تشتهر في شهر رمضان المبارك، ويشارك فيه أكثر من 45 أسرة متنوعة النشاط.