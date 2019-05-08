- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مهرجان ليالي الخير الرمضانية يوفر مئات فرص العمل للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مهرجان ليالي الخير الرمضانية يوفر مئات فرص العمل للشباب
متابعات الخليج 365 - علي آل مخلص - الجبيل
نجح مهرجان ليالي الخير الرمضانية بمدينة الجبيل الصناعية في توفير مئات فرص العمل لشباب السعودي بأعمال موسمية، نظير ما حققه من نجاحات وطلب متزايد على المنتجات، الأمر الذي استدعى الاحتياج إلى المزيد من الكوادر العاملة من الجنسين في مختلف مواقع المهرجان.
ويتضمن المهرجان المُنظم من قبل الهيئة الملكية بالجبيل أجنحة رئيسية بأركان تفاعلية تحتوي على ركن أبو كاتشينو، وخطوات الإبداع، وذوي الهمم، والألعاب الإلكترونية وألعاب الذكاء، بالإضافة إلى ركن سينما الأفلام الهادفة.
كما يتضمن المهرجان جملة من الفعاليات غير المسبوقة واستعراض للأكلات الشعبية الرمضانية التي تشتهر في شهر رمضان المبارك، ويشارك فيه أكثر من 45 أسرة متنوعة النشاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان ليالي الخير الرمضانية يوفر مئات فرص العمل للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.