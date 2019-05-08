وكيل الصحة يقوم بجولة تفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

قام وكيل وزارة الصحة للصحة العامة ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية، الدكتور هاني جوخدار، اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة، للوقوف على جاهزية المرافق الصحية في مكة والمنطقة المركزية بالحرم.

رافق وكيل الوزارة في جولته كلاً من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، ومدير عام ادارة الحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعده للصحة العامة، الدكتور سري عسيري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير ، ومساعد المدير العام للشئون الهندسية والمشاريع المهندس خالد الثبيتي، ومدير ادارة الحج والعمرة بصحة مكة الدكتور موفق أبو طالب ومدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية حمد العتيبي.

شملت الجولة زيارة لمستشفى النور التخصصي وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني حيث تجولوا في أقسام الطوارئ وغرف العزل وأقسام العناية المركزة واطلعوا على المشاريع التطويرية والتحسينية، ومن ثم انتقلوا إلى مستشفى اجياد للطوارئ حيث استقبلهم مدير المستشفى الدكتور تركي السليماني وزاروا اقسام العناية المركزة، وأقسام الطوارئ والفرز البصري ومن ثم زاروا المراكز الصحية المتواجدة بالحرم المكي الشريف .

مضيفة أنه بعد ذلك عقدوا اجتماع بمكتب المدير العام بالمديرية لمناقشة سير العمل وفق الخطة الموضوعة لخدمة المرضى والمراجعين من اهالي مكة المكرمة والمعتمرين والزوار في شهر رمضان المبارك.