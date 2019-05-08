الان تتابع تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة عسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على بعض محافظات منطقة عسير, مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة، تستمر حتى الساعة الـ 10مساءً. وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز الحرجة والنماص وبيشة و خميس مشيط ورجال ألمع و سراة عبيدة.

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