- 1/2
- 2/2
كشف مقطع فيديو رهيب، عن عودة رجل إلى داخل الطائرة الروسية التي كانت تحترق في مهمة "خاصة جدًّا"، يمكن أن تُكَلّفه حياته؛ وذلك عقب هبوط الطائرة اضطراريًّا في مطار شيريميتيفو بموسكو، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 41 شخصًا من 78 كانوا على متنها.
ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو، يُظهر مساعد الطيار "ماكسيم كوزنيستوف" (32 عامًا) أثناء عودته مرة أخرى إلى داخل الطائرة عبر الصعود على زلاقة الهروب، ودخوله إلى قمرة القيادة.
وحسب الصحيفة؛ فقد كان "كوزنيستوف" أول من غادر قمرة القيادة حسب أوامر قائد الطائرة الطيار "دينيس أفدوكيموف" (42 سنة)، الذي قرر أن يكون آخر من يغادر.
وبالفعل تمكّن رجال الإنقاذ من إخراج مساعد الطيار؛ لكن النيران زادت، وبدأ الدخان يصل إلى قمرة القيادة، وهنا دخل المساعد في جدل مع رجال الإنقاذ، حين قرر العودة إلى الطائرة وإنقاذ زميله قائد الطائرة من النيران.
ويُظهر مقطع الفيديو "كوزنيستوف" وهو يصعد إلى مدخل الطوارئ الخاصة بقمرة القيادة، ولا تزال الطائرة مشتعلة بالنيران، ثم عودته بالطيار وسط الدخان والنيران.
وحسب الصحيفة؛ فإن مساعد الطيار لم يُنقذ قائد الطائرة فقط؛ بل أنقذ أيضًا راكبًا كان لا يزال حيًّا على الطائرة، كما تمكّن من استعادة وثائق الرحلة من قمرة القيادة قبل أن تلتهمها النيران.
فيديو رهيب.. لماذا عاد هذا الطيار إلى الطائرة الروسية المحترقة؟!أيمن حسن الخليج 365 2019-05-08
كشف مقطع فيديو رهيب، عن عودة رجل إلى داخل الطائرة الروسية التي كانت تحترق في مهمة "خاصة جدًّا"، يمكن أن تُكَلّفه حياته؛ وذلك عقب هبوط الطائرة اضطراريًّا في مطار شيريميتيفو بموسكو، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 41 شخصًا من 78 كانوا على متنها.
ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو، يُظهر مساعد الطيار "ماكسيم كوزنيستوف" (32 عامًا) أثناء عودته مرة أخرى إلى داخل الطائرة عبر الصعود على زلاقة الهروب، ودخوله إلى قمرة القيادة.
وحسب الصحيفة؛ فقد كان "كوزنيستوف" أول من غادر قمرة القيادة حسب أوامر قائد الطائرة الطيار "دينيس أفدوكيموف" (42 سنة)، الذي قرر أن يكون آخر من يغادر.
وبالفعل تمكّن رجال الإنقاذ من إخراج مساعد الطيار؛ لكن النيران زادت، وبدأ الدخان يصل إلى قمرة القيادة، وهنا دخل المساعد في جدل مع رجال الإنقاذ، حين قرر العودة إلى الطائرة وإنقاذ زميله قائد الطائرة من النيران.
ويُظهر مقطع الفيديو "كوزنيستوف" وهو يصعد إلى مدخل الطوارئ الخاصة بقمرة القيادة، ولا تزال الطائرة مشتعلة بالنيران، ثم عودته بالطيار وسط الدخان والنيران.
وحسب الصحيفة؛ فإن مساعد الطيار لم يُنقذ قائد الطائرة فقط؛ بل أنقذ أيضًا راكبًا كان لا يزال حيًّا على الطائرة، كما تمكّن من استعادة وثائق الرحلة من قمرة القيادة قبل أن تلتهمها النيران.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
11:44 AM
"مهمة خاصة جدًّا.. وقاتلة أيضًا"
كشف مقطع فيديو رهيب، عن عودة رجل إلى داخل الطائرة الروسية التي كانت تحترق في مهمة "خاصة جدًّا"، يمكن أن تُكَلّفه حياته؛ وذلك عقب هبوط الطائرة اضطراريًّا في مطار شيريميتيفو بموسكو، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 41 شخصًا من 78 كانوا على متنها.
ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو، يُظهر مساعد الطيار "ماكسيم كوزنيستوف" (32 عامًا) أثناء عودته مرة أخرى إلى داخل الطائرة عبر الصعود على زلاقة الهروب، ودخوله إلى قمرة القيادة.
وحسب الصحيفة؛ فقد كان "كوزنيستوف" أول من غادر قمرة القيادة حسب أوامر قائد الطائرة الطيار "دينيس أفدوكيموف" (42 سنة)، الذي قرر أن يكون آخر من يغادر.
وبالفعل تمكّن رجال الإنقاذ من إخراج مساعد الطيار؛ لكن النيران زادت، وبدأ الدخان يصل إلى قمرة القيادة، وهنا دخل المساعد في جدل مع رجال الإنقاذ، حين قرر العودة إلى الطائرة وإنقاذ زميله قائد الطائرة من النيران.
ويُظهر مقطع الفيديو "كوزنيستوف" وهو يصعد إلى مدخل الطوارئ الخاصة بقمرة القيادة، ولا تزال الطائرة مشتعلة بالنيران، ثم عودته بالطيار وسط الدخان والنيران.
وحسب الصحيفة؛ فإن مساعد الطيار لم يُنقذ قائد الطائرة فقط؛ بل أنقذ أيضًا راكبًا كان لا يزال حيًّا على الطائرة، كما تمكّن من استعادة وثائق الرحلة من قمرة القيادة قبل أن تلتهمها النيران.
، فيديو رهيب.. لماذا عاد هذا الطيار إلى الطائرة الروسية المحترقة؟! ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو رهيب.. لماذا عاد هذا الطيار إلى الطائرة الروسية المحترقة؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.