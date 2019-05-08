، استقالة كل وزراء الحكومة الأردنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمهيداً لإجراء تعديل وزاري مرتقب

قدّم كل أعضاء الحكومة الأردنية استقالاتهم؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري، جاء ذلك وفق ما أفادت به إخبارية "سكاي نيوز" في خبرٍ عاجل.

وقال رئيس الوزراء الأردني المكلّف عمر الرزاز؛ في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن التعديل الوزاري يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل مزيدٍ من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها.