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قدّم كل أعضاء الحكومة الأردنية استقالاتهم؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري، جاء ذلك وفق ما أفادت به إخبارية "سكاي نيوز" في خبرٍ عاجل.
وقال رئيس الوزراء الأردني المكلّف عمر الرزاز؛ في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن التعديل الوزاري يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل مزيدٍ من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها.
استقالة كل وزراء الحكومة الأردنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
قدّم كل أعضاء الحكومة الأردنية استقالاتهم؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري، جاء ذلك وفق ما أفادت به إخبارية "سكاي نيوز" في خبرٍ عاجل.
وقال رئيس الوزراء الأردني المكلّف عمر الرزاز؛ في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن التعديل الوزاري يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل مزيدٍ من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
11:42 AM
تمهيداً لإجراء تعديل وزاري مرتقب
قدّم كل أعضاء الحكومة الأردنية استقالاتهم؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري، جاء ذلك وفق ما أفادت به إخبارية "سكاي نيوز" في خبرٍ عاجل.
وقال رئيس الوزراء الأردني المكلّف عمر الرزاز؛ في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن التعديل الوزاري يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل مزيدٍ من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها.
، استقالة كل وزراء الحكومة الأردنية ،
المصدر : الخليج 365
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