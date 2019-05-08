، "الجالوق": اعتماد الهيكل التنظيمي للتعليم قرار تاريخي يعكس دعم القيادة للقطاع ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يستجيب للتغييرات المتلاحقة ويواكب المستجدات بمرحلة التحول الوطني

أثنى مدير التعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق؛ على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.

ورفع الجالوق؛ الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم كافة بالمخواة والطلاب والطالبات على هذا القرار التاريخي.

وأضاف الجالوق؛ أن التعليم في بلادنا يجد دعماً سخياً من القيادة وهذا غير مستغرب؛ كون التعليم ركيزة أساسية في رؤية الوطن 2030، مشيداً بتوجه الوزارة نحو طرح هيكلها التنظيمي الذي يستجيب للتغييرات المتلاحقة، حيث يأتي بناء الهيكل التنظيمي لمواكبة المستجدات ومتناغماً مع أدوار الوزارة التي تفرضها مرحلة التحول الوطني.

وبيّن أن الهيكل يسهم بشكل كبير في المواءمة بين الأنشطة والمهام المنوطة بالوزارة وهو بالضرورة مُوجه نحو تحقيق أهدافها ويحدّد بشكل دقيق أسلوب عملها، ويدعم أهدافها الإستراتيجية ورؤيتها، كما سيسهم في تحسين نواتج التعلم وتقليص الفجوات في الأداء.

وختم بالقول إن وطننا ينتظر منا الكثير والواجب الوطني والوظيفي يحتم علينا التناغم مع هذا الدعم الكبير والعمل على تسخير كل الطاقات للدفع بتوجهات القيادة نحو الإفادة من مقدرات وطننا من خلال تهيئة مختلف الظروف للإفادة القصوى من العقل البشري وتسخيره لخدمة هذا الوطن والعمل على تنشئة جيل قادرٍ على الإسهام في بناء الوطن متسلحٍ بالمعرفة والعلم ويمتلك أدوات المنافسة لرفع اسم الوطن عالياً.