، تنبيهات "الأرصاد" لثالث أيام رمضان .. 13 منطقة ما بين الأمطار والغبار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل محافظات عدة وتتفاوت في مدتها .. وبعضها يستمر لصباح الغد

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، تنبيهات عدة حول حالات أتربة مثارة وأمطار رعدية، إضافة إلى الرياح السطحية النشطة والسحب الرعدية على مناطق عدة بالمملكة.

ففي الرياض والحدود الشمالية والقصيم والمنطقة الشرقية ومكة المكرّمة، نبّهت "الأرصاد" لحالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية التي قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتشمل في منطقة الحدود الشمالية كلاً من: العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وبدأت في الخامسة و15 دقيقة، صباح اليوم، وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً.

وفي الرياض، تشمل: الخرج والدرعية والدوادمي والرياض والزلفى والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وعفيف، وتبدأ في الواحدة ظهراً وتنتهي في الثانية عشرة من صباح غد الخميس.

وتشمل الحالة في القصيم: البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.. وتبدأ من الثانية عشرة ظهراً حتى الحادية عشرة صباحاً.

وتشمل الحالة في المنطقة الشرقية: الجبيل والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة، وبدأت من السادسة صباح الأربعاء وتنتهي في الثانية فجر غد الخميس.

أما في منطقة مكة المكرّمة، فتشمل الحالة كلاً من: تربة ورنية والطائف وميسان، وتبدأ من الثانية عشرة ظهراً حتى العاشرة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة حائل من الرياح النشطة والسحب الرعدية التي قد تؤدي للتدني في مستوى الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية بكل من: الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل، تبدأ في الثالثة عصراً وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً.

ونبّهت الهيئة كلاً من عسير والباحة من حالة أمطار عدية قد تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل في عسير كلاً من أبها والحرجة والنماص وبيشة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة، وفي الباحة، تشمل: الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة وتبدأ جميعها في العاشرة صباحاً وتنتهي مع العاشرة مساءً.

وتواجه منطقتَي جازان ونجران حالة من السحب الرعدية الممطرة التي قد تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل في جازان: أبوعريش والريث والطوال والعارضة وفيفا، وتبدأ في الحادية عشرة صباحاً وتنتهي في التاسعة مساءً.

وفي نجران، تشمل الحالة: بدر الجنوب وحبونا ونجران وتبدأ من الثانية عشرة ظهراً حتى التاسعة مساءً.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد كلاً من الجوف وتبوك والمدينة المنوّرة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة التي قد تؤدي إلى تدنيٍفي الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية تشمل في الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وبدأت في السادسة وعشر دقائق صباحاً وتنتهي في السابعة مساءً.

وتشمل الحالة في تبوك: البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، بدأت مع السادسة وعشر دقائق صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

وفي المدينة، تشمل الحالة كلاً من: الحناكية والعلا والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وينبع، وبدأت مع التاسعة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساءً.