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اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
ويضم الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم نائبين ومساعداً للوزير و13 وكالة؛ منها وكالتان ترتبطان بالوزير مباشرة، وهما وكالة التعاون الدولي والتخطيط والتطوير، إضافة إلى ارتباط مركز الوعي الفكري وإدارة الاستثمار والتخصيص.
وضمن الهيكلة الجديدة للتعليم، سيكون هناك نائب للوزير للجامعات والابتكار، تتبعه 4 وكالات والملحقيات الثقافية والمكتبة الرقمية، ونائب للوزير له اختصاصات الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التعليم وتطوير المناهج والإدارة العامة للمبادرات النوعية؛ فضلاً عن 4 وكالات تتبع له.
أما مساعد الوزير، فتتبعه 3 وكالات تختص بالموارد البشرية والخدمات المشتركة والمشاريع والصيانة؛ فضلاً عن إدارات أمن المعلومات، التحول الرقمي، الأمن والسلامة المدرسية، مراقبة جودة الخدمات.
"الخليج 365 " حصلت على تفاصيل الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، حيث جاء كما يلي:
بعد موافقة "مجلس الوزراء" عليه .. هذا هو الهيكل التنظيمي لـ "التعليم"فلاح الجوفان الخليج 365 2019-05-08
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
ويضم الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم نائبين ومساعداً للوزير و13 وكالة؛ منها وكالتان ترتبطان بالوزير مباشرة، وهما وكالة التعاون الدولي والتخطيط والتطوير، إضافة إلى ارتباط مركز الوعي الفكري وإدارة الاستثمار والتخصيص.
وضمن الهيكلة الجديدة للتعليم، سيكون هناك نائب للوزير للجامعات والابتكار، تتبعه 4 وكالات والملحقيات الثقافية والمكتبة الرقمية، ونائب للوزير له اختصاصات الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التعليم وتطوير المناهج والإدارة العامة للمبادرات النوعية؛ فضلاً عن 4 وكالات تتبع له.
أما مساعد الوزير، فتتبعه 3 وكالات تختص بالموارد البشرية والخدمات المشتركة والمشاريع والصيانة؛ فضلاً عن إدارات أمن المعلومات، التحول الرقمي، الأمن والسلامة المدرسية، مراقبة جودة الخدمات.
"الخليج 365 " حصلت على تفاصيل الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، حيث جاء كما يلي:
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
11:19 AM
نائبان ومساعد للوزير .. و١٣ وكالة منها اثنتان مرتبطتان به بشكل مباشر
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
ويضم الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم نائبين ومساعداً للوزير و13 وكالة؛ منها وكالتان ترتبطان بالوزير مباشرة، وهما وكالة التعاون الدولي والتخطيط والتطوير، إضافة إلى ارتباط مركز الوعي الفكري وإدارة الاستثمار والتخصيص.
وضمن الهيكلة الجديدة للتعليم، سيكون هناك نائب للوزير للجامعات والابتكار، تتبعه 4 وكالات والملحقيات الثقافية والمكتبة الرقمية، ونائب للوزير له اختصاصات الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التعليم وتطوير المناهج والإدارة العامة للمبادرات النوعية؛ فضلاً عن 4 وكالات تتبع له.
أما مساعد الوزير، فتتبعه 3 وكالات تختص بالموارد البشرية والخدمات المشتركة والمشاريع والصيانة؛ فضلاً عن إدارات أمن المعلومات، التحول الرقمي، الأمن والسلامة المدرسية، مراقبة جودة الخدمات.
"الخليج 365 " حصلت على تفاصيل الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، حيث جاء كما يلي:
، بعد موافقة "مجلس الوزراء" عليه .. هذا هو الهيكل التنظيمي لـ "التعليم" ،
المصدر : الخليج 365
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