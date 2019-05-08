، فيديو.. معارِضة تركية تهاجم أردوغان بشراسة: الشعب سيدفنك في الصناديق ،

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شنّت زعيمة حزب "الخير" في تركيا "ميرال أكشينار"، هجومًا شرسًا ضد رجب أردوغان؛ بسبب انتهاجه الألاعيب، وعدم الاعتراف بخسارته لإسطنبول في انتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس الماضي.
وقالت "أكشينار" خلال جلسة برلمانية: "إن الشخص الذي يجب أن يعرف جيدًا أن السياسة لا يمكن تنظيمها بقرارات المحاكم هو السيد أردوغان، لقد تم إقصاؤه من رئاسة بلدية إسطنبول التي تولى إدارتها بناءً على إرادة الشعب بموجب قرار محكمة من قِبَل حكومة انقلاب 28 فبراير".
وأضافت: "الشعب التركي عرف أن قضاء المحكمة كان غير عادل؛ لذلك جعل من أردوغان رئيسًا للوزراء، ثم رئيسًا للجمهورية".
وتابعت وفق ما نقله موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي: "الشعب وقف معه ضد التقارير التي كانت تعتبره غير مناسب لأن يكون مختارًا في بلدية، ويجب أن يعرف رئيس السلطة أن أمتنا لن تقبل أبدًا قرار إلغاء الانتخابات الذي سيُصدره القضاة الذين قام بتعيينهم".
وأشارت إلى أن الأمر لن يقتصر على ذلك؛ فسوف يدفنه الشعب داخل صناديق الاقتراع في أول انتخابات مقبلة.
واختتمت تصريحها قائلة: "نصيحتي لأردوغان ألا ينهي حياته السياسية التي بدأها كضحية، بعد أن يصبح ظالمًا يأكل الحقوق؛ فهذه الفترة ألحقت الكثير من الأضرار بتركيا، والآن يجب أن تنتهي؛ فالكلمة والقرار للشعب، وتم تسجيل نتيجة الانتخابات في ضمير الأمة".
فيديو.. معارِضة تركية تهاجم أردوغان بشراسة: الشعب سيدفنك في الصناديقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
شنّت زعيمة حزب "الخير" في تركيا "ميرال أكشينار"، هجومًا شرسًا ضد رجب أردوغان؛ بسبب انتهاجه الألاعيب، وعدم الاعتراف بخسارته لإسطنبول في انتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس الماضي.
وقالت "أكشينار" خلال جلسة برلمانية: "إن الشخص الذي يجب أن يعرف جيدًا أن السياسة لا يمكن تنظيمها بقرارات المحاكم هو السيد أردوغان، لقد تم إقصاؤه من رئاسة بلدية إسطنبول التي تولى إدارتها بناءً على إرادة الشعب بموجب قرار محكمة من قِبَل حكومة انقلاب 28 فبراير".
وأضافت: "الشعب التركي عرف أن قضاء المحكمة كان غير عادل؛ لذلك جعل من أردوغان رئيسًا للوزراء، ثم رئيسًا للجمهورية".
وتابعت وفق ما نقله موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي: "الشعب وقف معه ضد التقارير التي كانت تعتبره غير مناسب لأن يكون مختارًا في بلدية، ويجب أن يعرف رئيس السلطة أن أمتنا لن تقبل أبدًا قرار إلغاء الانتخابات الذي سيُصدره القضاة الذين قام بتعيينهم".
وأشارت إلى أن الأمر لن يقتصر على ذلك؛ فسوف يدفنه الشعب داخل صناديق الاقتراع في أول انتخابات مقبلة.
واختتمت تصريحها قائلة: "نصيحتي لأردوغان ألا ينهي حياته السياسية التي بدأها كضحية، بعد أن يصبح ظالمًا يأكل الحقوق؛ فهذه الفترة ألحقت الكثير من الأضرار بتركيا، والآن يجب أن تنتهي؛ فالكلمة والقرار للشعب، وتم تسجيل نتيجة الانتخابات في ضمير الأمة".
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
11:18 AM
قالت: ظالم يأكل الحقوق.. وهذه الفترة أضرت كثيرًا بتركيا والآن يجب أن تنتهي
شنّت زعيمة حزب "الخير" في تركيا "ميرال أكشينار"، هجومًا شرسًا ضد رجب أردوغان؛ بسبب انتهاجه الألاعيب، وعدم الاعتراف بخسارته لإسطنبول في انتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس الماضي.
وقالت "أكشينار" خلال جلسة برلمانية: "إن الشخص الذي يجب أن يعرف جيدًا أن السياسة لا يمكن تنظيمها بقرارات المحاكم هو السيد أردوغان، لقد تم إقصاؤه من رئاسة بلدية إسطنبول التي تولى إدارتها بناءً على إرادة الشعب بموجب قرار محكمة من قِبَل حكومة انقلاب 28 فبراير".
وأضافت: "الشعب التركي عرف أن قضاء المحكمة كان غير عادل؛ لذلك جعل من أردوغان رئيسًا للوزراء، ثم رئيسًا للجمهورية".
وتابعت وفق ما نقله موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي: "الشعب وقف معه ضد التقارير التي كانت تعتبره غير مناسب لأن يكون مختارًا في بلدية، ويجب أن يعرف رئيس السلطة أن أمتنا لن تقبل أبدًا قرار إلغاء الانتخابات الذي سيُصدره القضاة الذين قام بتعيينهم".
وأشارت إلى أن الأمر لن يقتصر على ذلك؛ فسوف يدفنه الشعب داخل صناديق الاقتراع في أول انتخابات مقبلة.
واختتمت تصريحها قائلة: "نصيحتي لأردوغان ألا ينهي حياته السياسية التي بدأها كضحية، بعد أن يصبح ظالمًا يأكل الحقوق؛ فهذه الفترة ألحقت الكثير من الأضرار بتركيا، والآن يجب أن تنتهي؛ فالكلمة والقرار للشعب، وتم تسجيل نتيجة الانتخابات في ضمير الأمة".
، فيديو.. معارِضة تركية تهاجم أردوغان بشراسة: الشعب سيدفنك في الصناديق ،
المصدر : الخليج 365
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