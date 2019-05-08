، قرقاش عن اعتذار القرني: لنغلق الباب على مرحلة تآمر قطر ،

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علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ على التصريحات التلفزيونية الأخيرة للشيخ عائض القرني؛ موضحاً أن الاعتذار يعد في غاية الأهمية.
وقال قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر" اليوم: الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني؛ في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر؛ في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدّد وتوظيف الدين لأهدافٍ سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها، حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره.
وحول أزمة الدوحة، قال قرقاش؛ في تغريدة سابقة: أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها، وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرّت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرُّك الدبلوماسي والمسار القانوني، فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي.
قرقاش عن اعتذار القرني: لنغلق الباب على مرحلة تآمر قطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ على التصريحات التلفزيونية الأخيرة للشيخ عائض القرني؛ موضحاً أن الاعتذار يعد في غاية الأهمية.
وقال قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر" اليوم: الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني؛ في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر؛ في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدّد وتوظيف الدين لأهدافٍ سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها، حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره.
وحول أزمة الدوحة، قال قرقاش؛ في تغريدة سابقة: أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها، وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرّت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرُّك الدبلوماسي والمسار القانوني، فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
11:05 AM
قال: حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات "حمد بن خليفة"
علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ على التصريحات التلفزيونية الأخيرة للشيخ عائض القرني؛ موضحاً أن الاعتذار يعد في غاية الأهمية.
وقال قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر" اليوم: الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني؛ في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر؛ في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدّد وتوظيف الدين لأهدافٍ سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها، حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره.
وحول أزمة الدوحة، قال قرقاش؛ في تغريدة سابقة: أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها، وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرّت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرُّك الدبلوماسي والمسار القانوني، فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي.
، قرقاش عن اعتذار القرني: لنغلق الباب على مرحلة تآمر قطر ،
المصدر : الخليج 365
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