، بالفيديو ولأول مرة .. مسجد في ماليزيا يقيم صلاة التراويح بإمام سعودي ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تُقام لأول مرة صلاة التراويح في مسجد تاريق فولاو فينغ؛ الواقع بمدينة بينانق بمملكة ماليزيا، بإمام سعودي ضمن برنامج الإمامة الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في 35 دولة حول العالم.
ويؤم المصلين في مسجد تاريق بماليزيا الشيخ أحمد صابر الغامدي؛ المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أوضح أن المسجد يقع في ولاية المسلمين فيها أقلية ويكثر فيها غير المسلمين من أديان مختلفة من نصارى وبوذية وعمره يتجاوز عاماً.
وعن شعور المسلمين بإقامة صلاة القيام، نقل الشيخ "الغامدي"؛ شعورهم قائلاً: لا شك أن مشاعرهم لا يصفها الحال ولا المنطق خصوصاً أنهم يفتقدون التلاوة المتقنة والمجودة لقلة حفظة كتاب الله في ماليزيا, لذا فشعورهم لا يُوصف، فهم غاية السعادة والامتنان لدولتنا المباركة، حيث إنه لا يوجد لديهم إمام راتب، وإنما يصلي بهم أحد المسلمين محتسباً، ولكن لا يحفظ إلا القليل من القرآن، فلولا فضل الله أولاً، ثم جهود وزارة الشؤون الإسلامية لما أُقيمت في المسجد صلاة التراويح.
يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اعتمد تكليف ٧٠ إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم، في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.
بالفيديو ولأول مرة .. مسجد في ماليزيا يقيم صلاة التراويح بإمام سعوديعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-08
تُقام لأول مرة صلاة التراويح في مسجد تاريق فولاو فينغ؛ الواقع بمدينة بينانق بمملكة ماليزيا، بإمام سعودي ضمن برنامج الإمامة الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في 35 دولة حول العالم.
ويؤم المصلين في مسجد تاريق بماليزيا الشيخ أحمد صابر الغامدي؛ المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أوضح أن المسجد يقع في ولاية المسلمين فيها أقلية ويكثر فيها غير المسلمين من أديان مختلفة من نصارى وبوذية وعمره يتجاوز عاماً.
وعن شعور المسلمين بإقامة صلاة القيام، نقل الشيخ "الغامدي"؛ شعورهم قائلاً: لا شك أن مشاعرهم لا يصفها الحال ولا المنطق خصوصاً أنهم يفتقدون التلاوة المتقنة والمجودة لقلة حفظة كتاب الله في ماليزيا, لذا فشعورهم لا يُوصف، فهم غاية السعادة والامتنان لدولتنا المباركة، حيث إنه لا يوجد لديهم إمام راتب، وإنما يصلي بهم أحد المسلمين محتسباً، ولكن لا يحفظ إلا القليل من القرآن، فلولا فضل الله أولاً، ثم جهود وزارة الشؤون الإسلامية لما أُقيمت في المسجد صلاة التراويح.
يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اعتمد تكليف ٧٠ إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم، في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
10:59 AM
ضمن برنامج الإمامة الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية في ٣٥ دولة
تُقام لأول مرة صلاة التراويح في مسجد تاريق فولاو فينغ؛ الواقع بمدينة بينانق بمملكة ماليزيا، بإمام سعودي ضمن برنامج الإمامة الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في 35 دولة حول العالم.
ويؤم المصلين في مسجد تاريق بماليزيا الشيخ أحمد صابر الغامدي؛ المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أوضح أن المسجد يقع في ولاية المسلمين فيها أقلية ويكثر فيها غير المسلمين من أديان مختلفة من نصارى وبوذية وعمره يتجاوز عاماً.
وعن شعور المسلمين بإقامة صلاة القيام، نقل الشيخ "الغامدي"؛ شعورهم قائلاً: لا شك أن مشاعرهم لا يصفها الحال ولا المنطق خصوصاً أنهم يفتقدون التلاوة المتقنة والمجودة لقلة حفظة كتاب الله في ماليزيا, لذا فشعورهم لا يُوصف، فهم غاية السعادة والامتنان لدولتنا المباركة، حيث إنه لا يوجد لديهم إمام راتب، وإنما يصلي بهم أحد المسلمين محتسباً، ولكن لا يحفظ إلا القليل من القرآن، فلولا فضل الله أولاً، ثم جهود وزارة الشؤون الإسلامية لما أُقيمت في المسجد صلاة التراويح.
يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اعتمد تكليف ٧٠ إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم، في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.
، بالفيديو ولأول مرة .. مسجد في ماليزيا يقيم صلاة التراويح بإمام سعودي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ولأول مرة .. مسجد في ماليزيا يقيم صلاة التراويح بإمام سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.