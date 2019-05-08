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كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة العلاقات العامة وإدارة شؤون الزيارة، وبالتنسيق مع وحدة الطيب والبخور بالوكالة أعمالها اليومية لخدمة المسجد النبوي وزائريه، وذلك بتبخير وتطييب زائري المسجد النبوي الشريف على فترات محددة في شهر رمضان المبارك.
ويقوم منسوبي الوكالة يوميًا بتبخير المسجد النبوي قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء..، وبعد الخمس التسليمات الأولى من صلاة التراويح, حيث يبلغ عدد المباخر 14 مبخرة, كما يتم تطييب زائري المسجد النبوي من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء بعدد 8 تولات في اليوم الواحد ما بين دهن عود ومسك وورد.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من أعمال تبخير المسجد النبوي وتطييب زُواره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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