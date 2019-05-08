«بلاك فيو» تطلق هاتفاً جديداً للاستخدامات الشاقة

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كشفت شركة “بلاك فيو” Blackview عن هاتفها الذكي الجديد BV5500 Pro الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة. وقالت الشركة الصينية: إن الهاتف الجديد يستوفي معايير IP68 وIP69 وMIL – STD – 810G الخاصة بالاستخدامات الشاقة، ويمتاز بتحمل السقوط، ومقاومة رذاذ الماء، والغبار والأتربة. ويدعم الهاتف معيار 4G ويعمل بنظام جوجل أندرويد 9، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج MT6739V رباعي النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت. وتعمل الشاشة IPS قياس 5.5 بوصة بدقة وضوح 1440×720 “بيكسل”، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية اتصالات المجال القريب NFC والجيروسكوب..، ويزخر ببطارية سعة 4400 ملِّي أمبير ساعة، وسعره 90 دولاراً أمريكياً بالأسواق العالمية.





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