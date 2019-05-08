«عاجل» تنشر آخر إحصائية لتطبيق توطين 12 نشاطًا بمناطق المملكة

حصدت منطقة الحدود الشمالية على الترتيب الأول في نسبة الامتثال لقرارات التوطين التي بلغت 99.38%، تليها منطقة القصيم بنسبة بلغت 98.35%، والتي تشمل توطين 12 نشاطًا تم تطبيقها هذا العام.

واطلعت «عاجل» على نسخة من تقرير وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل الصادر مؤخرًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشهر أبريل المنصرم، الذي تضمن نتائج أداء المناطق في التفتيش خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل. واشتمل تقييم الأداء على ثلاثة محاور رئيسية؛ تضمنت محور تحقيق مستهدف شهر أبريل من عدد الزيارات المكتملة لكل منطقة، ومحور نسبة التزام المنطقة بتوطين 12 نشاطًا، ومحور متوسط أداء مفتشي المنطقة لشهر أبريل.

وأظهرت النتائج تحقيق ثلاث مناطق المراكز الثلاثة الأولى في الأداء المجمع للمحاور الثلاثة؛ هي: منطقة المدينة المنورة في المركز الأول، ومنطقة حائل في المركز الثاني، ومنطقة القصيم في المركز الثالث.

وعلى صعيد نتائج تحقيق مستهدف شهر أبريل حول عدد زيارات التفتيش المكتملة، جاءت المدينة المنورة في المركز الأول، ومنطقة حائل في المركز الثاني، ومنطقة الرياض في المركز الثالث.

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وحصلت منطقة المدينة المنورة في متوسط أداء المنطقة على نسبة 105.64%، تليها منطقة حائل بنسبة بلغت 97.02%، ثم منطقة القصيم بنسبة 94.68%، ثم منطقة الرياض بنسبة 94.46%.

وحلت منطقة الجوف في الترتيب الأخير لنتائج الأداء الكلي للمناطق، بنسبة أداء بلغت 71.66%، ومنطقة نجران الترتيب قبل الأخير بنسبة بلغت 79.90%.

ومن اللافت في الإحصائية تحقيق منطقة الحدود الشمالية أعلى نسبة في الامتثال لقرارات التوطين بلغت 99.38% رغم حلولها في المركز العاشر في ترتيب الأداء الكلي للمناطق من بين 13 منطقة إدارية تمثل مناطق المملكة.

وتشمل قرارات توطين 12 نشاطًا وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، التي تم تطبيقها خلال العام الهجري الجاري عبر ثلاث مراحل؛ محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات.