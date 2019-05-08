أمر ملكي بتعيين المنصوري رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وحصل المنصوري، على عدد من المؤهلات العلمية، منها بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز، وله العديد من الخبرات المهنية منها عمله وكيلًا لوزارة الصحة للموارد البشرية، ثم مستشارًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديرًا للموارد البشرية، ثم وكيلًا لوزارة النقل للخدمات المشتركة، وتدرج في المناصب إلى أن صدر أمر ملكي بتعيينه مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، في يونيو من العام 2018.