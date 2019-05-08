سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس البنك الدولي ديفيد مالياس في تصريحات نشرتها اليوم دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في إطار مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي وما توفره تلك الاصلاحات من فرص واعدة في السوق المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف خفض معدلات الفقر والبطالة وتحسين الأوضاع المعيشية.

واهتمت بتطورات الأوضاع في ليبيا حيث شن الجيش الوطني غارات على قوات الوفاق في طرابلس وأسقط طائرة تابعة لها ،وتناولت كذلك التهديدات الإيرانية بخفض التزامها بالاتفاق النووي.

كما تناولت كذلك الأوضاع في غزة بعد نجاح مساعي التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي ،وتطورات المشهد السوري حيث تتقدم قوات النظام في شمال غرب سوريا.

وتوزعت باقي اهتمامات الصحافة المصرية اليوم على قرار إعادة الانتخابات في أسطنبول ورفض المعارضة التركية لها والتصريحات المؤيدة لخطوات انشاء حكومة انتقالية في السودان، وموضوعات متفرقة أخرى.

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10:33ت م

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