شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودي: الإشادات الدولية الأخيرة تؤكد قوة اقتصاد المملكة والان مع التفاصيل

ناقش مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، تضمنت اتفاقية بقطاع خدمات النقل الجوي، إضافة إلى التطرق لميزانية السعودية والإشادات الأخيرة من مؤسسات التمويل الدولية بتطور النمو الاقتصادي السعودي،وفقا للعين الإخبارية.

وتطرق المجلس، خلال اجتماعه، إلى الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للسعودية للربع الأول من السنة المالية 2019، وما عكسته من تحسن في أداء المالية العامة نتيجة استمرار جهود حكومة السعودية المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

كما بحث المجلس المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة في السعودية بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن التقديرات الإيجابية المتمثلة في إعلان وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس القوة المالية التي تتمتع بها السعودية.

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وذكر أن تحديث "موديز" يعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في اقتصاد السعودية، وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وصولاً إلى مستهدفاته عام 2023.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه، تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة كومنولث البهاما، في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، بإضافة ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

كما قرر المجلس أن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات -المقررة نظاماً- المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار في السعودية.