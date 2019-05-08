السعودية | خادم الحرمين يهنئ السيد ستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في مقدونيا الشمالية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ السيد ستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في مقدونيا الشمالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:23 صباحًا, 8 مايو 2019 م المناطق_واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد ستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مقدونيا الشمالية.

وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار ” .

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