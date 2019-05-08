السعودية | هكذا علق القصبي على اعتذار عائض القرني!

شكرا لقرائتكم هكذا علق القصبي على اعتذار عائض القرني! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أقر الشيخ السعودي عائض القرني بأن "الصحوة" حاربت الدولة في المملكة، وضيقت على المجتمع، علق الفنان ناصر القصبي، الثلاثاء، على هذا الاعتراف.

وأكد أن الاعتذار لا يكفي، لأن الثمن كان باهظاً، بحسب تعبيره.

كما طالب الممثل السعودي، القرني بالكشف عن كافة خبايا حركة الصحوة وتفاصيل مخططاتها.

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وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "تقول بكل شجاعة أعتذر.. اعتذارك هذا لا يكفي، لأن الثمن كان باهظاً. اعتذارك الحقيقي يكمن في تقديمك كتابا ناقدا مفصلا من داخل هذه الحركه تكشف فيه بهدوء وعمق ووضوح أصولها ومع من ارتبطت وكيف نشأت وكل رموزها ونهجها وكواليسها ومخططاتها، هذه هي الشجاعة، وغيره استهلاك إعلامي".

وكان القرني اعتذر في مقابلة تلفزيونية قائلاً: "بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين".

كما أكد أن علاقته مع قطر كانت ضمن العلاقات التي تربط السعودية بقطر حينها، وتوقف عن استكمال العلاقة بعد كشف التآمر، وعلى الفور ذهب للقيادة الحكيمة واعتذر لتقبل اعتذاره.

وأشار إلى أنه قابل أمير دولة قطر بدعوة منه، حينما كان موقوفاً قبل 20 عاماً، مشيراً إلى أن "هذه المؤامرة المستمرة إلى يومنا هذا (..) على المملكة في قطر".