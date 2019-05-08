السعودية | السعودية.. تعرف على رئيس هيئة الطيران المدني الجديد

شكرا لقرائتكم السعودية.. تعرف على رئيس هيئة الطيران المدني الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر أمر ملكي بتعيين ‏‎عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وشغل المنصوري قبل تعيينه منصب نائب وزير النقل، وهو حاصل على بكالوريوس علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز والبرنامج التنفيذي للموارد البشرية RBL.

وسبق أن عمل في عدة مناصب منها: وكيلاً لوزارة الصحة للموارد البشرية، ومستشاراً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديراً للموارد البشرية، وسبق أن تولى عدداً من المناصب المهمة في شركة "أرامكو" ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.

الخبرات العملية السابقة:

_ مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

_ عمل وكيلاً لوزارة النقل للخدمات المشتركة والمشرف على الموارد البشرية.

_ وكيلاً لوزارة الصحة للموارد البشرية.

_ نائب رئيس الشؤون المالية والعمليات بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

_ مدير إدارة الموارد البشرية بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

_ الناظر الإداري للتوظيف الدولي (توظيف السعوديين بأرامكو السعودية).

_ مؤسس ومدير شركة "أرامكو" فيما وراء البحار المحدودة (لندن المملكة المتحدة).

_ رئيس شعبة التوظيف في "أرامكو" فيما وراء البحار المحدودة _ لاهاي بهولندا.

_ رئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية ASHRM.

_ عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمة التدريب والتنمية IFTDO.