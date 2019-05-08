انت الان تتابع تفاصيل خبر ناشط فلسطيني يواجه تهديدات سعودية ومخاوف على أسرته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 08:48 صباحاً - قال الكاتب والناشط الفلسطيني إياد البغدادي، إنه يشعر بالقلق على أسرته بعد تلقيه تهديدات من جانب السلطات السعودية، على خلفية اهتمامه بوضع حقوق الإنسان في المملكة.

وأضاف البغدادي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، أنه علم بالتهديد قبل نحو أسبوعين، وكان يدرس خلال هذه الفترة تبعات إعلانه، مشيراً إلى أن قراره في الظهور أمام الإعلام جاء بعد تشاور مع السلطات النرويجية.

وأكد أن نشاطه كان منصباً في الآونة الأخيرة على وضع حقوق الإنسان في السعودية. ولفت إلى أنه لا يستطيع التواصل مع أفراد عائلته بشكل مباشر.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قالت في وقت سابق إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حذّرت النرويج من أن الناشط البغدادي الذي يعيش كلاجئ فيها، يواجه تهديداً محتملاً من السعودية.

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وأضافت الصحيفة أنه تم إعلام البغدادي بالتهديدات يوم 25 أبريل الماضي عندما وصلت قوة أمنية نرويجية لاصطحابه إلى مكان آمن، وأبلغته بأنه في خطر محتمل من تهديد غير محدد في المملكة.

وقال البغدادي للغارديان عبر الهاتف إن السلطات النرويجية أبلغته بأنها تأخذ التهديد على محمل الجد، بينما ذكرت الصحيفة أنها اتصلت بالسفارة السعودية في واشنطن، لكنها لم تحصل على جواب منها بشأن هذه المسألة.

وأضافت الصحيفة أن البغدادي مُنح اللجوء السياسي في النرويج بعد توقيفه وطرده من الإمارات دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته.

ويشكّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان موضوع انتقادات يوجهها البغدادي عبر تغريداته، حيث كتب العام الماضي أن الأمير قد يصبح أخطر إذا لم يحاسبه حلفاؤه الغربيون.

ومنذ أيام، تشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة طالت أبناء الجالية الفلسطينية، للتحقيق في توجهاتهم حول المقاومة الفلسطينية و"الإخوان المسلمين"، بحسب ما كشفت مصادر لـ"الخليج 365" في وقت سابق.