دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper نجل السجين حميدان التركي يكشف لـ«عاجل» تفاصيل آخر مكالمة مع والده

أكَّد تركي حميدان التركي، نجل السجين حميدان التركي المعتقل في الولايات المتحدة، أننا «تواصلنا معه في وقت سابق من بدء جلسة محاكمته».

وأضاف تركي الحميدان- في تصريحات لـ«عاجل»- اليوم الثلاثاء، أن جلسة محاكمة والده مستمرة الآن؛ حيث إنها بدأت اليوم في السابعة صباحًا بتوقيت أمريكا.

يُذكر أن تركي الحميدان، قال قبل أيام، إن الأمل في الإفراج عن والدهم يتجدد، «في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط)، التي ستُعقد بتاريخ 6 مايو، نسأل الله أن يكتب له فيها الفرج».

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وكانت أسرة التركي، قد زارته في سجنه بولاية كولورادو الأمريكية في سبتمبر الماضي، وقالت ابنته نورة التركي، «بحمد الله، تيسّرت لنا زيارة والدي، ويبلغكم سلامه وشكره، ويوصيكم بالدعاء له».

وفي مارس 2018م، تمكّنت نورة من زيارة والدها؛ حيث وصفت هذا اللقاء الذي جمعها وشقيقتها بوالدهما، بـ«الدافئ»، إذ امتزج بالألم والفرح معًا، بعد سنوات طويلة قضاها التركي خلف القضبان.

يُذكر أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على حميدان التركي؛ بزعم «اختطاف خادمته الإندونيسية والتحرش بها، وإجبارها على العمل لديه جبرًا دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر»، حسب رواية الشرطة الأمريكية.