المهام المنزلية أسهل طريقة للتخلص من “القاتل البطيء” دون علاج

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يؤرق ارتفاع ضغط الدم ملايين البشر في العالم، ويعجز كثيرون عن كبحه، على الرغم من أن طرق الحد من فرص ظهوره قد لا تكلف المرء سوى دقائق قليلة يوميا، حيث يمكن للمشي أو ركوب الدراجة أن يعملا على تخفيض مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتغيير نمط الحياة ليكون صحيا أكثر.

وإن كنت لا تود ركوب الدراجة أو حتى المشي، فما عليك إلا القيام ببعض الأعمال المنزلية يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل، مثل تنظيف المنزل، أو الاعتناء بحديقة البيت، وفق ما ذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم الذي يطلق عليه “القاتل البطيء” في حياة أكثر من 25 في المائة من عدد البالغين في المملكة المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 66 مليون نسمة، حيث ترجع كثير من الدراسات فرص الإصابة به إلى النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان، أو عدم ممارسة الرياضة، بحسب ما أوردته لـ”سكاي نيوز”.

ويقول الأطباء إن ممارسة رياضة قيادة الدراجات بانتظام، تساعد في تجنب أعراض ارتفاع ضغط الدم، لأنها أحد أفضل الرياضات للتصدي للمرض، إذ تكفي الشخص رحلة من نصف ساعة على دراجته يوميا، بسرعة عادية، من أجل خفض ضغط الدم، الذي يمكن أن يتطور مع الوقت ويؤدي إلى تصلب الشرايين وكذلك السكتات القلبية.

وسواء كنت تركب دراجة ثابتة في المنزل أو في الجيم، أو تفضل دراجة تقليدية في الهواء الطلق، فإن ركوب الدراجات سيفيدك كثيرا، بحسب ما يقول الأطباء، وإذا كنت ممن لا يحبون ركوب الدراجات، فيمكنك أيضا تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم بمجرد المشي، فهو رياضية مثالية لكبح الإصابة بالمرض.

وينصح الأطباء بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم، وهذه الفترة الرياضية كافية للتأثير في ضغط الدم، ولا يشترط أن تكون الدقائق الـ 30 متواصلة أثناء ممارسة المشي، بل يمكن تقسيمها إلى عشر دقائق أو 15 دقيقة تتخللها فترات استراحة قصيرة.

ويظن كثيرون أن ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه ببعض الأدوية، وربما ينسون أن النظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على ضغط الدم في المستوى الأفضل، حيث يقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والبروتينات الصحية..، مثل البقوليات واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والخضراوات والفواكه، يعد مثاليا للتخلص نهائيا من هذا المرض الخطير.

