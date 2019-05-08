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أثار تصرف إحدى الفتيات على متن طائرة في رحلة داخلية بالمملكة غضب المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. ووثق فيديو لحظة قيام فتاة بالكتابة بقلم على نافذة الطائرة التي تتواجد على متنها. وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي..؛ حيث طالب المواطنين بفرض عقوبات رادعة لمثل هذه التصرفات اللا أخلاقية.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فتاة تكتب على نوافذ طائرة تشعل غضب المواطنين: ونعم التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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