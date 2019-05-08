بعد رباعية آنفيلد.. ” الشوالي ” يُطالب بإجراء فحص منشطات للاعبي ليفربول

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علق المعلق عصام الشوالي على رباعية نادي ليفربول الإنجليزي في شباك برشلونة بطريقة كوميدية.

وطالب عصام الشوالي بإجراء فحص المنشطات للاعبي ليفربول، بعد هذه النتيجة التاريخية التي حققها الريدز على البرسا.

وفي السياق ذاته هاجم ” الشوالي ” مدرب برشلونة قائلًا : ” فالفيردي يجب ان لايرجع مع الفريق في الطائرة! ” .

وتأهل ليفربول في مباراة الإياب برباعية نظيفة في مباراة مثيرة..، بعد أن قلب الطاولة على البرسا الذي حقق فوزًا في مباراة الإياب بثلاثية.

