“الأحوال المدنية” تستقبل المراجعين خلال الفترة المسائية بالرياض ومكة

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن عدداً من مكاتبها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ستعمل في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت أن هذه المكاتب ستستقبل المراجعين من الأحد حتى الخميس، من الساعة التاسعة والنصف مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً، وذلك حتى يوم 25 رمضان 1440هـ.
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