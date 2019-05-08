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القيادة تُهنئ بنداروفسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مقدونيا الشمالية

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في برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد ستيفو بنداروفسكي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مقدونيا الشمالية.

وقال الملك سلمان: «يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة لبنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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