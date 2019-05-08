أمير الباحة يحسم الجدل حول شعار «صيف الباحة»

أنهى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الجدل المثار بشأن شعار «صيف الباحة»، وما تردد عن أنه مأخوذ من أحد المواقع.

ووجَّه أمير منطقة الباحة بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق مما أثير حول الشعار المشار إليه.

وقالت إمارة الباحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «نظرًا إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حيال شعار صيف الباحة، وما أشير إلى أنه تم تجميعه من موقع «freepik» مع تعديل الألوان؛ فقد وجه أمير المنطقة بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق مما أثير حول هذا الأمر، مع حرص الإمارة على اختيار الأنسب والأمثل وبما يتوافق مع رضا أهالي وزوار المنطقة».